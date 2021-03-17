МЗС України відреагувало на виклик повіреного у справах України до МЗС Росії через акцію

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували виклик Міністерством закордонних справ Росії тимчасового повіреного у справах України через акцію щодо дипломатів Посольства Росії в України, яка мала місце 16 березня.

«В установленому порядку МЗС поінформує українські компетентні органи про російську ноту. Залишаємося відданими неухильному дотриманню вимог Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року, зокрема в частині безпеки іноземного дипломатичного корпусу», – повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У відомстві також заявили, що саме російські правоохоронці нехтують безпекою українських дипломатичних установ в Росії. Зокрема, 19 лютого на співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі було скоєно напад, він отримав кілька ножових поранень. У МЗС України, реагуючи на інцидент, заявили, що «правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не зреагували на напад».

17 березня Міністерство закордонних справ Росії повідомило про виклик тимчасового повіреного у справах України через акцію щодо дипломатів посольства Росії в Україні. Йому було висловлено «рішучий протест через провокаційну акцію», що мала місце в Києві 16 березня проти дипломатів посольства Росії в Україні, повідомили в російському відомстві.

Росія повідомила, що в рамках акції поблизу будівлі посольства Росії і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також нанесені ушкодження чотирьом службовим автомобілям російської дипмісії, які перебували на стоянках в місті, зазначили у російському дипломатичному відомстві.

Напередодні видання «Українська правда» повідомляло, що в ніч на 16 березня у Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів були розміщені плакати з написами, що Крим є українським, а на службових авто росіян з’явилися наліпки з тризубом. Видання з посиланням на правоохоронні органи вказувало, що аналогічні матеріали також розмістили біля посольств Киргизстану, Таджикистану, Молдови, ФРН, Франції, Вірменії, США, Великої Британії, Білорусі та Казахстану.