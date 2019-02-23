На Донбасі за добу загинув один український військовий – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про загибель українського військовослужбовця під час обстрілів 23 лютого. За даними штабу, за період з 00:00 до 18:00 цього дня українські позиції на Донбасі обстріляли тричі: поблизу населених пунктів Чермалик та Катеринівка.

Станом на ранок 23 лютого угруповання «ДНР» заявило про трьох загиблих зі свого боку, пізніших даних наразі немає. У свою чергу представники угруповання «ЛНР» опублікували інформацію про 6 обстрілів за добу. Про постраждалих не повідомляється.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.