Прокурор ГПУ викритий на отриманні 15 тисяч доларів – НАБУ

Прокурор Генеральної прокуратури України викритий на отриманні 15 тисяч доларів хабара, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, старший прокурор групи прокурорів в одному з кримінальних проваджень вимагав із двох підозрюваних 20 тисяч доларів хабара за укладення угоди зі слідством. Їх підозрюють за статтею 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).

Згідно з повідомленням, прокурор пропонував призначити підозрюваним, яким загрожувало 11-12 років позбавлення волі, умовний термін покарання.

У НАБУ заявили, що хабар мали сплатити двома частинами: перша мали стати завдатком у розмірі 15 тисяч доларів. Решту коштів підозрювані нібито мали передати перед направленням угод до суду.