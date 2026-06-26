НАБУ розслідує причетність свого працівника до незаконного переправлення людей через кордон

Національне антикорупційне бюро перевіряє дані про причетність свого співробітника до незаконного переправлення осіб через державний кордон – про це НАБУ повідомило 26 червня.

Обставини, які можуть свідчити про такі дії співробітника бюро, виявило Управління внутрішнього контролю під час заходів перевірки.

«Для всебічного та об’єктивного зʼясування всіх обставин розпочато досудове та службове розслідування. На час проведення службового розслідування працівника відсторонено від виконання посадових обов’язків», – заявляє бюро.

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Антикорупційний орган додає, що дотримується принципу «нульової толерантності до будь-яких проявів протиправної поведінки» з боку своїх працівників. Бюро планує ухвалити рішення згідно із законодавством за результатами розслідування.

Ім’я співробітника та деталі ймовірного правопорушення НАБУ не розголошує.