НАБУ: в помешканні керівника підрозділу детективів виявили засіб для прихованого збору інформації

Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що під час огляду житла керівника одного з підрозділів детективів НАБУ там виявили технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації.

За цим фактом у НАБУ розпочали досудове розслідування, в рамках якого мають встановити осіб, причетних до монтажу цього обладнання.

«Власник квартири поверхом вище повідомив, що до нього звернулися особи, які представилися правоохоронцями, і запевнили його, що в квартирі під ним живе російський шпигун. Детективи ідентифікували одного з чоловіків як чинного працівника СБУ. Варто зазначити, що згаданий детектив НАБУ бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо корупційних правопорушень у митній сфері, діяльності окремих працівників правоохоронних органів та державних підприємств», – йдеться в повідомленні.

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У НАБУ наголосили, що будь-які спроби незаконного збору інформації про співробітників бюро є «неприпустимими і можуть створювати загрози незалежності й ефективності антикорупційних розслідувань».

У Службі безпеки України ситуацію поки що не коментували.

На початку цього року Національне антикорупційне бюро також заявляло, що у керівника підрозділу детективів НАБУ, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для прихованого зняття інформації. Тоді повідомляли, що спробу встановити засоби прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів – якого саме, у бюро не уточнювали. У НАБУ додали, що керівник підрозділу, у якого виявили пристрої, входить до складу групи детективів у справі «Мідас», а у провадженні підрозділу є справи щодо махінацій при закупівлі БпЛА.

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НАБУ вже не вперше заявляє про спроби вплинути на незалежність бюро через розслідування, які воно веде. Зокрема, такі заяви лунали в липні минулого року, коли СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Крім того, торік 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, що обмежував незалежність НАБУ і САП. Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Володимир Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Депутати схвалили за основу і в цілому цей законопроєкт. Зеленський підписав цей документ.