У НАБУ пояснили, в чому підозрюють колишню віцепрем’єрку та посла Стефанішину

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишній віцепрем’єр-міністерці-міністерці юстиції, колишньому послу України в США Ользі Стефанішиній у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні.



Як повідомляє пресслужба бюро, у її власності перебували дві квартири у ЖК «Файна Таун» (зареєстровані на подругу) вартістю майже 11 млн грн, також у користуванні підозрюваної у різний період перебували активи, оформлені на близьких осіб:

квартира у столичному ЖК бізнес-класу «Львівська площа» (зареєстрована на матір);

паркомісце та кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК (зареєстровані на батька);

автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого).

Відомості про це майно чиновниця не декларувала.



Крім того, за даними НАБУ, вона вела перемовини щодо купівлі будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тис. дол. США.

«За планом, 250 тис. дол. США мали бути сплачені готівкою, а решта суми – шляхом передачі продавцю двох згаданих вище квартир у ЖК «Файна Таун». Однак від угоди урядовиця відмовилася, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном», – йдеться у повідомленні.



У НАБУ стверджують, що офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй придбати таке майно – у період з початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 млн грн, натомість лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.

Стефанішина оприлюднені деталі підозри не коментувала, але раніше вона заявляла, що їй «не було й немає чого приховувати», а повідомлення про підозру не означає встановлення провини.

Вищий антикорупційний суд обрав 6 серпня обрав для Ольги Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави 6 мільйонів гривень. Прокуратура просила суд призначити Стефанішиній заставу у 13,1 млн гривень.

Стефанішину підозрюють у вчиненні трьох кримінальних правопорушень. Як заявила у суді сторона обвинуваченні, йдеться про підозру за трьома епізодами: незаконне збагачення і два епізоди недостовірного декларування.

3 серпня Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США. У дописі у фейсбуці вона назвала завершення роботи «власним рішенням, продиктованим особистими обставинами».

Читайте також: САП повідомила про справу через ймовірні зловживання в АРМА, підозрюваних наразі немає

У червні минулого року «УП» оприлюднила матеріал, у якому звернула увагу на компанію «КАМпарітет», обрану АРМА для управління Будинком профспілок на Майдані Незалежності в Києві. Як з’ясували журналісти, управитель може бути пов’язаний із родиною ексвіцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної через її колишнього чоловіка Михайла.

Стефанішина заперечила, що отримувала від колишнього чоловіка звернення щодо діяльності АРМА, а також будь-яку причетність до конкурсів агентства. АРМА також заперечує будь-які порушення при виборі консорціуму «КАМпарітет».