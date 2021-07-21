Герасим’юк: Нацрада не отримала від мовного омбудсмена звернення про порушення шістьох телеканалів

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк заявляє, що Нацрада не отримувала від уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня звернення щодо порушень закону про мову на шести телеканалах.

Про це 21 липня повідомив сайт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

«Ми не вважаємо публічні заяви у соціальних мережах коректним способом спілкування між державними органами, тим більше якщо вони містять неправдиву або неповну інформацію», – йдеться в повідомленні.

Регулятор вказує, що єдиним органом, який здійснює державний контроль за застосуванням державної мови при поширенні та демонструванні фільмів в Україні, згідно з частиною шостою статті 56 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», є Уповноважений із захисту державної мови.

Національна рада застосовує санкції виключно у разі порушення телерадіоорганізаціями вимог про мовні квоти Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (частина 2 статті 72 ) та/або умов ліцензії, і не має права застосовувати санкції за порушення вимог закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Раніше цього тижня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у фейсбуці заявив, що за результатами моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови було виявлено порушення мовного закону шістьма українськими телеканалами.

Також Кремінь повідомив, що звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції.

16 липня набрали чинності норми абзаців 1-3 частини 6 статті 23 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

14 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.