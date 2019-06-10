Надаль залишився другим тенісистом світу після рекордної перемоги на Roland Garros

33-річний іспанський тенісист Рафаель Надаль залишився другим тенісистом світу після рекордної перемоги на відкритому чемпіонаті Франції, головному тенісному змаганні на ґрунтовому покритті. Першим у оприлюдненому 10 червня рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів, як і раніше, є 32-річний серб Новак Джокович, попри поразку в драматичному п’ятисетовому півфіналі від австрійця Домініка Тіма, четвертої ракетки планети.

Для перемоги в головному матчі Roland Garros над виснаженим після півфіналу Тімом Надалю знадобилося чотири сети: 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Ця перемога стала для іспанця 12-ю в кар’єрі на відкритому чемпіонаті Франції – дотепер жодному тенісистові планети не вдавалося вигравати один і той же турнір серії Grand Slam понад 11 разів.

У півфіналі Надаль не залишив шансів іншому видатному тенісистові сучасності, 37-річному швейцарцеві Роджеру Федереру – 6:3, 6:4, 6:2. Федерер у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів залишився на третій позиції.