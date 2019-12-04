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04 грудня 2019, Київ 19:23
Новини | Політика

Реалізація заарештованих активів «Газпрому» може розпочатися після 25 лютого – Вітренко

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко

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Українська сторона вважає успішними слухання в Амстердамі щодо визнання та примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу, повідомив 4 грудня виконавчий директор компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. За його словами, суд визначив очікуваною датою ухвалення рішення 25 лютого 2020 року.

«Нагадаю, за цим рішенням «Газпром» наразі нам має сплатити близько 3 мільярдів доларів. Наша оцінка – слухання пройшли успішно для нас, і тому ми очікуємо на позитивне рішення суду, яке дозволить нам приступити до реалізації активів Газпрому, які ми до цього успішно заарештували», – написав Вітренко у фейсбуці.

Наприкінці листопада Апеляційний суд шведського округу Свеа відхилив апеляцію «Газпрому» на одне з рішень Стокгольмського арбітражу в суперечці з «Нафтогазом».

/**/ /**/ Мова йде про рішення, яким арбітраж повністю відхилив вимогу «Газпрому» про застосування принципу «бери чи плати» та задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд контрактної ціни із врахуванням ринкових умов
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Ідеться про рішення Трибуналу при Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма від 31 травня 2017 року. Тоді арбітраж повністю відхилив вимогу «Газпрому» про застосування принципу «бери чи плати» та задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд контрактної ціни із врахуванням ринкових умов. Крім того, суд повністю скасував заборону на реекспорт газу.

У суді повідомили, що рішення у ще двох провадженнях між «Газпромом» і «Нафтогазом» очікуються у 2020 році.

/**/ /**/ Акція «Ні капітуляції!» у столиці України в День Покрови і День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року
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Операція «Репарація»

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору та відсотків «Газпром» має виплатити українській компанії понад 2,56 мільярда доларів. Росія оскаржує це рішення.

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