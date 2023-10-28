Корпоративна реформа «Нафтогазу» завершиться «найближчим часом» – голова правління

Реформа корпоративного управління «Нафтогазу» просувається «дуже активно». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова правління компанії Олексій Чернишов.

Коментуючи доукомплектування Наглядової ради «Нафтогазу» додатковим, сьомим учасником, що значилося в переліку умов США до української влади, високопосадовець зазначив, що це відбудеться «найближчим часом».

«На сьогодні в Україні «Нафтогаз» є взірцем реалізації цієї реформи (корпоративного управління – ред.). На початку цього року був обраний склад Наглядової ради, який складається з чотирьох незалежних директорів, дуже відомих міжнародних професіоналів у нафтогазовій індустрії. Я радий, що вони долучились до нашої команди. Також є три представники від держави, два з яких уже призначені, і ми очікуємо призначення третього. В цьому питанні немає будь-якої проблеми», – зазначив Чернишов.

Голова правління «Нафтогазу» зауважив, що цей процес стартував іще до того, як США передали Україні перелік із пріоритетними реформами.

«Вважаю, що в цьому процесі є виключно технічні речі щодо пошуку, підбору кандидатів. Тому ми цим займались до згаданого Вами листа – дуже популярного. Це не пов'язано з якимись проблемами. Переконаний, що це буде вирішено найближчим часом (…). Мені б хотілось, щоб це відбулось протягом трьох місяців», – резюмував посадовець, зазначивши, що у ЄС надали “дуже високу оцінку результатів запровадження корпоративної реформи в групі «Нафтогаз».

Американські приватні компанії хотіли б інвестувати в українську енергетику, житло, інфраструктуру, сільське господарство, транспорт і видобуток корисних копалин, але Україна повинна провести реформи у підзвітності та прозорості, щоб зробити такі інвестиції безпечними, заявила наприкінці вереісня спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. За її словами, підготовку до відновлення України після війни з Росією слід розпочати зараз, попри те, що бойові дії тривають.