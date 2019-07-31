«Нафтогаз» вимагає відшкодування Росією 5,2 мільярда доларів за анексію Криму

НАК «Нафтогаз України» вимагають від Росі компенсацію збитків, завданих експропріацією активів корпорації під час анексії Криму. Відповідний позов наприкінці червня «Нафтогаз» подав до Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі, повідомляє пресс-служба корпорації 31 липня.

«Група «Нафтогаз» просить Трибунал зобов’язати Російську Федерацію виплатити на користь позивачів 5,2 мільярда доларів. Очікується, що Трибунал винесе рішення щодо компенсації збитків не раніше кінця 2020 року», – мовиться у повідомленні.

Як нагадали у корпорації, трибунал вже визнав, що Росія порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи у Криму.

«Нафтогаз України» 20 вересня 2017 року повідомив, що подав до Міжнародного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди) позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 мільярдів доларів збитків, яких компанія зазнала в результаті захоплення Росією активів «Нафтогазу» в анексованому Криму.

Арбітражний трибунал дійшов висновку, що дії Росії були незаконними і порушили двосторонню угоду між Україною й Росією про взаємний захист інвестицій, за якою Москва має поважати і захищати українські активи, включно з тими, що перебувають у Криму.