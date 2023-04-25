Голова «Нафтогазу» запропонував учасникам ринку ЄС зберігати газ в українських сховищах 

Голова Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов запропонував учасникам європейського газового ринку користуватися українськими підземними газосховищами – про це повідомила пресслужба групи 25 квітня.

За повідомленням, про це Чернишов заявив у виступі перед керівною радою Енергетичної платформи Євросоюзу.

«Оператор ПСГ – АТ «Укртрансгаз» – успішно пройшов сертифікацію та підтвердив своє право здійснювати діяльність зі зберігання газу відповідно до оновлених правил в Євросоюзі та Енергетичному Співтоваристві. Нафтогаз здатний зробити Україну «павербанком» об’єднаної Європи та сподівається на плідну співпрацю», – йдеться у виступі Чернишова.

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Як повідомляє «Нафтогаз України» 25 квітня, компанія зареєструвалася на платформі спільних закупівель газу Aggregate EU. Доступ до цієї платформи дозволяє іншим її учасникам зберігати газ в українських підземних сховищах.

«Трейдери, які працюють в межах платформи, теж зможуть закачувати газ в українські підземки та зберігати його до приходу нових учасників», – заявляє група.

Президент України Володимир Зеленський у серпні минулого року закликав Євросоюз зберігати газ в українських сховищах, загальна місткість яких перевищує 30 мільярдів кубометрів газу.