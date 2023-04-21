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«Нафтогаз» провів переговори з провідними компаніями США щодо енергетичних проєктів в Україні – FT

Українська державна газова компанія «Нафтогаз» провела переговори з американськими нафтовими гігантами Exxon Mobil Corp, Halliburton і Chevron щодо проєктів в Україні. Про це з посиланням на Financial Times повідомляє 21 квітня агенція Reuters.

У публікації вказується, що Київ прагне повернути іноземні інвестиції в свій енергетичний сектор, але про будь-які конкретні домовленості наразі не повідомляють.

Минулого тижня очільник української компанії Олексій Чернишов повідомив, що арбітражний трибунал при Постійній палаті третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити НАК «Нафтогаз України» 5 млрд дол за збитки, заподіяні захопленням активів «Групи Нафтогаз» в Криму в 2014 році. Йдеться про компенсацію за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» у Криму, починаючи з 2014 року.

Цей арбітражний розгляд проти Росії «Нафтогаз» і його дочірні компанії ініціювали у жовтні 2016 року, а в вересні 2017 року було подано заяву до суду при суді в Гаазі.

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