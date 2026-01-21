Доступність посилання

Новини | Суспільство

НАНЦ: річну експедицію на станцію «Академік Вернадський» вперше очолить жінка

Станція «Академік Вернадський» – єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез
Метеорологиня Анжеліка Ганчук стане першою жінкою на чолі команди річної експедиції на станцію «Академік Вернадський», повідомив Національний антарктичний науковий центр 21 січня.

Вона керуватиме 31-ю Українською антарктичною експедицією у 2026-2027 роках.

Центр уточнює, що Ганчук працювала на станції як метеорологиня у складі експедиції 2022–2023 років, здійснювала метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження. Вона здійснює оперативне прогнозування та моделювання небезпечних гідрометеорологічних явищ для реагування на надзвичайні ситуації.

Читайте також: Як за Сталіна. Російська влада в Керчі арештувала відомого дослідника Антарктики Леоніда Пшеничнова

«Це часто робиться в дуже стислі терміни і в складних умовах, тож потребує гарної стресостійкості, що цінно для роботи в умовах Антарктики», – повідомив Центр.

За даними директора НАНЦ Євгена Дикого, з 2018 року, доки діяла «негласна заборона на участь жінок в експедиціях», у річних експедиціях працювали 13 полярниць, а в сезонних – 11.

Станція «Академік Вернадський» – єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез. Вона працює постійно і є метеорологічною та геофізичною обсерваторією. Була заснована в 1947 році як британська станція «Фарадей», у лютому 1996 року Велика Британія передала її Україні. Тоді ж на станції відкрили пункт поштового зв’язку, де діє спеціальний поштовий штемпель з перевідною датою «Українська антарктична станція «Академік Вернадський».


