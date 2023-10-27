У Павлограді чоловік напав із ножем на правоохоронців, їм довелось стріляти – поліція

У Павлограді затримали чоловіка, який напав із ножем на поліціянтів, повідомляє головне управління національної поліції у Дніпропетровській області.

За даними пресслужби відомства, напад стався 27 жовтня.

«За даними правоохоронців, злочин стався 27 жовтня у Павлограді. Наряд поліції Новомосковського районного відділу управління поліції охорони прибув за викликом про хуліганство. На момент прибуття правоохоронці побачили підозрюваного в роздягнутому вигляді, він поранив себе у живіт та погрожував завдати собі подальші ушкодження», – кажуть в Нацполіції.

Також відомо, що під час затримання чоловік поводив агресивно, а коли правоохоронці спробували забрати ножа та заспокоїти його, чоловік завдав одному з них ножового поранення обличчя.

«Для припинення нападу інший правоохоронець застосовував табельну вогнепальну зброю та вистрелив хулігану у ногу. Фігурант продовжив розмахувати ножем та поранив себе у шию»,– розповіли в поліції.

Після затримання 32-річного місцевого жителя доставили до лікарні.

За даними правоохоронців, нападникові загрожує кримінальна відповідальність в порядку ст. 348 Кримінального кодексу Україні. В разі доведення провини, підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Слідчі дії наразі тривають. Одному з правоохоронців також знадобилась медична допомога.

Раніше у столиці чоловік із ножем напав на двох дітей, одного з яких він поранив. За даними правоохоронців, 9 вересня близько 17:00 години на вулиці Мілютенка двоє хлопчиків 10 і 11 років намагалися звести намет. У той самий час до них підійшов невідомий чоловік та запропонував допомогу.

Після того як діти відмовилися, зловмисник напав на них. Зокрема, одному хлопцеві він порвав футболку, а іншому – завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували.