Ножовий напад у Глазго: троє загиблих, нападника застрелили

Троє людей загинули через напад із ножем у шотландському місті Глазго 26 червня, повідомляють західні медіа.

«Підозрюваний чоловік був застрелений озброєним офіцером», – заявив помічний головного констебля поліції Шотландії Стів Джонсон.

Він додав, що наразі правоохоронці не шукають інших підозрюваних у зв’язку з цим випадком.

За словами Джонсона, в ході нападу один офіцер поліції зазнав поранення. Поліцейська федерація Шотландії уточнила, що він отримав ножове поранення.

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Як повідомляє британське суспільне мовлення BBC, інцидент стався на сходах готелю в центрі Глазго.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон висловив «глибокий смуток через цей жахливий інцидент» і висловив співчуття жертвам та їхнім близьким.

Минулого тижня троє людей загинули через напад чоловіка з ножем у південно-східному англійському місті Редінг. Цей випадок поліція розслідує як тероризм.