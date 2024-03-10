Російський суд заарештував жителя Петербурга за напис «Путін убив Навального»

Суд у російському Санкт-Петербурзі відправив на місяць до СІЗО місцевого жителя через «недостовірний напис» у день смерті російського опозиціонера Олексія Навального, повідомила пресслужба судів Петербурга. Мати заарештованого уточнила, що справу порушили за напис «Путін убив Навального».

Російські правоохоронні органи підозрюють Євгена Смирнова у хуліганстві за мотивами політичної ворожнечі. Стверджується, що він, «грубо порушивши громадський порядок, висловлюючи явну неповагу до суспільства», використав балончик із червоною фарбою та зробив на паркані «недостовірний напис». Однак не уточнили, який саме напис був нанесений.

Російський проєкт «ОВД-Інфо», посилаючись на маму заарештованого, повідомив, що напис, через який порушили справу, – «Путін убив Навального». Вона також розповіла, що вдома у Смирнова пройшов обшук, у нього вилучили техніку та банківські картки.

Напис на паркані росіянин зробив 16 лютого в середині дня, коли стало відомо про загибель опозиціонера Олексія Навального у колонії.

За даними «ОВД-Инфо», за два дні на акціях памʼяті опозиційного політика Олексія Навального в Росії силовики затримали 401 особу.

Також у Петербурзі за покладання квітів до меморіалу Навальному засудили майже 200 людей, більшість із них заарештували на термін від однієї до 14 діб. У протоколах поліцейські переважно писали, що затримані «блокували дорогу випадковим перехожим».

Акції памʼяті Олексія Навального розпочалися в Росії 16 лютого після того, як російська влада повідомила, що політик помер у колонії.