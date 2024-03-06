Юлія Навальна закликала росіян прийти на виборчі дільниці опівдні 17 березня

Вдова російського опозиційного політика Олексія Навального Юлія Навальна закликала росіян приєднатися до акції «Полудень проти Путіна» у день виборів президента РФ 17 березня, йдеться у її відеозверненні.

«Потрібно використати день виборів, щоб показати, що ми тут, і нас багато», – сказала Навальна.

Суть акції «Полудень проти Путіна» полягає в тому, що людям, які виступають проти чинного президента РФ Володимира Путіна, потрібно прийти в день виборів на виборчі дільниці одночасно – опівдні.

Тим, хто прийде на дільниці, пропонується або голосувати проти Путіна за будь-якого з трьох інших кандидатів, або псувати бюлетень. Таким чином, за задумом ініціаторів акції, противники Путіна покажуть свій спротив та не порушать чинного законодавства РФ.

Перед своєю смертю цю акцію підтримав Олексій Навальний.

«Тепер ви всі знаєте, що нас, усіх тих, хто любить і підтримує Олексія, хто поділяє його ідеї, нас насправді дуже багато. І до того часу, поки ми є один в одного, нічого не закінчилося. Найкращий спосіб не втрачати це відчуття єдності – це частіше опинятися поряд», – каже Навальна.

Напередодні російський регулятор «Роскомнагляд» заблокував сайт акції «Полудень проти Путіна».

Голосування на виборах президента Росії відбудеться з 15 до 17 березня 2024 року.

Через внесені до конституції Росії зміни, Путін має право стати президентом вп’яте (і вшосте). Вперше він обійняв цю посаду у 2000 році.

Вибори в Росії незалежні спостерігачі й експерти зазвичай оцінюють як невільні й нечесні. Влада регулярно втручається у виборчий процес, ускладнює доступ для опозиції, створює переваги провладним кандидатам, у низці випадків йдеться і про прямі фальсифікації.