Насіров у суді вимагає від лікаря 1 млн гривень – МОЗ

Колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вимагає в суді 1 мільйон гривень відшкодування від лікаря, який свідчив у кримінальному провадженні щодо Насірова, повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що лікар Максим Соколов – інтервенційний кардіолог, який працює в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. НАБУ зверталося до його інституту з проханням здійснити обстеження стану здоров’я Насірова. Пізніше як голова комісії він давав свідчення у суді в справі посадовця.

«Насіров подав цивільний позов до суду, бо ці дані розголосили без його дозволу. Паралельно адвокати Насірова подали в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини», – написала Супрун.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насіроваз посади голови ДФС.

15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

11 грудня Окружний адмінімстративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Представник уряду в парламенті Вадим Денисенко заявив, що Кабінет міністрів подасть апеляцію на рішення суду.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.