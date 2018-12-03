НАТО допоможе Грузії в розвитку берегової охорони та ВМС на Чорному морі

НАТО сприятиме Грузії в розвитку її служби берегової охорони і військово-морських сил на Чорному морі. Про це 3 грудня заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ на прес-конференції напередодні засідання Ради НАТО 4–5 грудня на рівні глав МЗС.

«Ми працюємо з Грузією над модернізацією її військово-морських сил, а також над посиленням її берегової охорони», – сказав керівник Північноатлантичного альянсу.

Також Столтенберґ заявив, що міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Брюсселі 4 грудня надішлють Росії чіткий заклик не використовувати анексію Криму та нелегальну побудову Керченського мосту для недопуску кораблів українського флоту до Азовського моря.

Водночас він прямо не підтвердив можливості входження військових кораблів НАТО в Азовське море, наполягаючи на тому, що патрулювання морського та повітряного просторів у Чорноморському регіоні з боку альянсу істотно зросло.

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу 4-5 грудня зберуться міністри закордонних справ країн-членів НАТО та голови МЗС України й Грузії. У порядку денному ескалація напруженості через агресію Росії поблизу Керченської протоки та через її мілітаризацію Азовського й Чорного морів. Ці питання обговорюватимуться на спільному засіданні Комісії Україна-НАТО й Комісії Грузія-НАТО.

Як заявляв міністр закордонних справ України Павло Клімкін, він має на меті «вимагати не тільки засудження агресії Росії, а й «дієвих заходів» та пропонуватиме «нові елементи взаємодії з Альянсом».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.