У НАТО відреагували на скорочення чисельності контингенту США в Румунії

У НАТО заявили, що не бачать необхідності заповнювати прогалину в Румунії, яка з’являється у зв’язку з відведенням із країни військ США.

«У нас там багато військових активів, тому ми не бачимо прогалини, яку нам потрібно зараз заповнювати… НАТО має надійні оборонні плани, і ми працюємо над тим, щоб забезпечити підтримку необхідних сил та можливостей для стримування потенційної агресії та забезпечення нашої колективної оборони», – повідомив Радіо Свобода представник Альянсу.

Посадовець також зазначив, що про ці плани Вашингтон повідомив заздалегідь, тобто коригування військової присутності США «не є чимось незвичайним», і що відданість Сполучених Штатів НАТО «є очевидною».

«Навіть з урахуванням цієї корекції, позиція збройних сил США в Європі залишається більшою, ніж була протягом багатьох років, і на континенті перебуває набагато більше американських військ, ніж до 2022 року. НАТО та керівництво США тісно контактують щодо нашої загальної позиції – щоб забезпечити збереження НАТО нашої надійної здатності стримувати та захищати», – зазначив представник Альянсу.

Як повідомляє румунська служба Радіо Свобода, міністр оборони Румунії Іонут Мостяну заявив, що країну залишають близько 1000 американських солдатів пішли, а залишилися близько 900-1000 – це трохи вище рівня на початку війни в Україні.За його словами, вони залишаються в трьох точках Девеселу, Кимпія-Турзі та Міхаїла Когелнічану.

Міністр оборони також сказав, що рішення про виведення приблизно тисячі американських солдатів «є частиною ширшої стратегії США», яка зосереджена на Індо-Тихоокеанському регіоні, і Румунію було офіційно повідомлено 27 жовтня.

Також румунський топпосадовець зауважив, що ці плани були відомими під час зустрічі міністрів оборони союзних держав у штаб-квартирі НАТО 15 жовтня, на якій був присутній, зокрема, очільник Пентагону Піт Геґсет.

«Державний секретар США… ще раз повідомив європейським партнерам, що тепер, коли європейці зміцнили свої позиції на східному фланзі та загалом у Європі та домовилися краще озброїтися, вони приділятимуть більше уваги власній обороні. Сполучені Штати більше орієнтуватимуться на Індо-Тихоокеанський регіон», – наголосив міністр оборони Румунії Іонут Мостяну.