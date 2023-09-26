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Новини | Суспільство

Нацполіція: Україна екстрадувала 5 громадян Чехії у справі про телефонне шахрайство

П’ятьох підозрюваних передали чеським правоохоронцям в пункті пропуску «Краківець» на Львівщині

П’ятьох громадян Чехії екстрадували на батьківщину в рамках розслідування схеми телефонного шахрайства в Дніпрі – про це повідомила Національна поліція 26 вересня.

За повідомленням, фігуранти організували «сall-центри» в місті, звідки шукали понад 665 громадян Чехії на більше ніж 7 мільйонів 609 тисяч євро (близько 300,73 мільйона гривень).

П’ятьох підозрюваних передали чеським правоохоронцям в пункті пропуску «Краківець» на Львівщині. Шостого фігуранта планують екстрадувати незабаром.

За даними слідства, двоє організаторів центру – громадяни України та Чехії – залучили до роботи понад 20 людей.

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«Під час дзвінків шахраї користувались технологією спуфінгу, тобто підміною телефонного номера на будь-який потрібний. Представляючись співробітниками служби безпеки банківської установи, шахраї повідомляли жертвам, що їх банківський рахунок зламано, а для збереження коштів потрібно тимчасово перевести їх на інший, наданий злочинцями «безпечний» рахунок», – заявляє поліція.

Як додають у відомстві, участь у розслідуванні взяли понад 100 українських та чеських поліцейських за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора та підтримки Європолу та Євроюсту в складі Спільної розслідувальної групи (JIT).

Також українські поліцейські розслідують дії громадян України за статтями про шахрайство та створення злочинної організації. Їм загрожує від семи до 12 років позбавлення волі.

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