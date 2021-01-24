У Празі відбулися акції за звільнення російського опозиціонера Олексія Навального

У столиці Чехії Празі 23 січня відбулося кілька акцій із вимогою звільнення російського опозиційного політика Олексія Навального.

Найбільше демонстрантів зібралося в центрі Праги на площі Яна Палаха. В руках вони тримали плакати на підтримку політика. Ініціатором акції було товариство Kulturus.

«Ми, емігранти з Росії, Білорусі, України, Казахстану, громадяни Чеської Республіки і пражани, вважаємо за необхідне в цій ситуації відкрито висловити Навальному підтримку», – заявив на демонстрації художник Антон Литвин.

Не забувати про інших політичних в’язнів в Росії закликала Ольга Сторожева з Академічного центру Бориса Нємцова.

Ще одна акція за звільнення Олексія Навального відбулася на площі Бориса Нємцова перед посольством Росії в Празі. Як повідомляють засоби інформації, демонстранти тримали в руках транспаранти із закликами англійською й російською мовами «Хочемо демократію, не диктатуру», «Вже досить безправ’я», «Свободу Навальному».

Акції на підтримку Навального 23 січня відбулися в 120 містах Росії та десятках міст поза межами цієї країни.