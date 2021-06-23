Колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм підтвердив, що став радником міністра інфраструктури. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода. Від інших коментарів він відмовився.

За даними видання «Бабель», Найєм відповідатиме за напрямок безпеки на транспорті, управління майном і корпоративними правами.

29 квітня Мустафу Найєма скоротили з посади заступника директора державного концерну «Укроборонпром». Сам Найєм, коментуючи це рішення, зазначив, що його скоротили «без пояснень».

Мустафа Найєм працював заступником генерального директора оборонного концерну з листопада 2019 року.