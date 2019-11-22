На посаду голови НАЗК претендують 32 людини

Комісія з відбору кандидатів на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції отримала 32 заявки на посаду.

Серед претендентів 22 мають юридичну освіту, дев’ять – науковий ступінь. Переважна більшість кандидатів з Києва, повідомили у Transparency International Ukraine.

На посаду претендують 1 екс-член НАЗК, сім представників Національного антикорупційного бюро України, по троє з Генпрокуратури та адвокатів. Також серед кандидатів є працівники університетів, Міністерства внутрішніх справ, Верховного суду, Вищої кваліфікаційної комісії судів та КМДА.

Конкурс стартував 8 листопада. Співголови конкурсної комісії – Тільман Хоппе від міжнародних представників та Катерина Риженко від української сторони.

31 жовтня Кабінет міністрів України затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно із законом про перезавантаження НАЗК, новообраний голова агентства повинен розпочати роботу до нового року.

20 жовтня Кабінет міністрів призначив Наталію Новак тимчасово виконувати обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК почало роботу у 2016 році. Однією з функцій агентства є перевірка декларацій державних службовців і будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.