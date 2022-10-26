НАЗК просить владу врегулювати норми виїзду чоловіків за кордон для зменшення корупційних ризиків

Національне агентство з питань запобігання корупції просить владу врегулювати норми виїзду чоловіків за кордон для зменшення корупційних ризиків. Як розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник, відповідного листа з пропозиціями агентство вже скерувало до Офісу президента, Кабінету міністрів, Офісу генпрокурора, Генштабу та Міноборони.

«Указ (президента про введення воєнного стану – ред.) від 24 лютого дослівно цитує Конституцію, допускає можливість таких обмежень (щодо заборони виїзду за кордон в умовах воєнного стану – ред.) на майбутнє, але не містить необхідної прямої заборони на виїзд. У разі прийняття рішення про необхідність обмеження окремих категорій громадян вільно залишати територію країни в період воєнного стану, першим кроком має бути встановлення такого обмеження в указі президента України (про введення воєнного стану ред.) шляхом відповідних змін та їх подальшого затвердження Верховною Радою України», – наголошує Ситник.

За його словами, регулювання виїзду чоловіків за кордон в умовах воєнного стану протягом останніх 8 місяців «стало джерелом корупційних схем і ризиків».

«Від початку війни і до 1 квітня були листи та роз’яснення ДПСУ (на підставі яких чоловікам забороняли виїзд за кордон – ред.), а після 1 квітня були внесені зміни до порядку перетину кордону, затвердженого Кабміном, де з’явилися норми, які з одного боку запроваджують певні дозволи, а з іншого – певні заборони. Але це суперечить Конституції і Закону про «Правовий режим воєнного стану», – наголошує заступник голови НАЗК.

Із початком російського масштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

У серпні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 21 листопада 2022 року. Також продовжені терміни загальної мобілізації.

14 вересня у ДПСУ оголосили, що через зловживання чоловікам-студентам іноземних вишів заборонили виїзд з України.