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Чинні народні депутати сприяють чоловікам у незаконному перетині кордону – Ситник

За словами Ситника, якщо народний депутат подаючи такі звернення, переслідує власні інтереси, то НАЗК  складає протокол про конфлікт інтересів. 

Чинні народні депутати сприяють незаконному перетину кордону чоловіками. Про це 26 жовтня заявив заступник керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.

«Депутатські звернення скеровуються на обласні військові адміністрації. У цих зверненнях йдеться, що особи, яких стосуються ці звернення, нібито, займаються гуманітарною допомогою. Але насправді, як потім було встановлено перевіркою, ці особи виїжджали, щоб задовольнити свої власні потреби», – зазначив він.

Як один із прикладів Ситник навів ситуацію з двома чоловіками, які саме завдяки допомозі народних депутатів змогли перетнути державний кордон за умов воєнного стану.

«Два народні депутати звернулися до Сумської ОВА з проханням надати дозвіл на виїзд двом особам, нібито, для доставки гуманітарної допомоги. Але надалі ці дві особи ввезли чотири автомобілі для власних потреб», – пояснив заступник голови НАЗК,

За його словами, якщо народний депутат подаючи такі звернення, переслідує власні інтереси, то НАЗК складає протокол про конфлікт інтересів.

Із початком російського масштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

У серпні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 21 листопада 2022 року. Також продовжені терміни проведення загальної мобілізації.

14 вересня у ДПСУ оголосили, що через зловживання чоловікам-студентам іноземних вишів заборонили виїзд з України.

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