Чинні народні депутати сприяють чоловікам у незаконному перетині кордону – Ситник

Чинні народні депутати сприяють незаконному перетину кордону чоловіками. Про це 26 жовтня заявив заступник керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.

«Депутатські звернення скеровуються на обласні військові адміністрації. У цих зверненнях йдеться, що особи, яких стосуються ці звернення, нібито, займаються гуманітарною допомогою. Але насправді, як потім було встановлено перевіркою, ці особи виїжджали, щоб задовольнити свої власні потреби», – зазначив він.

Як один із прикладів Ситник навів ситуацію з двома чоловіками, які саме завдяки допомозі народних депутатів змогли перетнути державний кордон за умов воєнного стану.

«Два народні депутати звернулися до Сумської ОВА з проханням надати дозвіл на виїзд двом особам, нібито, для доставки гуманітарної допомоги. Але надалі ці дві особи ввезли чотири автомобілі для власних потреб», – пояснив заступник голови НАЗК,

За його словами, якщо народний депутат подаючи такі звернення, переслідує власні інтереси, то НАЗК складає протокол про конфлікт інтересів.

Із початком російського масштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

У серпні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 21 листопада 2022 року. Також продовжені терміни проведення загальної мобілізації.

14 вересня у ДПСУ оголосили, що через зловживання чоловікам-студентам іноземних вишів заборонили виїзд з України.