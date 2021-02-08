НАЗК викликає керівників партій та екссуддю Конституційного суду для пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції викликає для пояснень керівників політичних партій, суддю Конституційного суду у відставці та інших посадовців для надання пояснень щодо фінансової звітності партій та декларацій. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

«Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності», до НАЗК запрошені:

Дмитро Добродомов («Громадський рух «Народний контроль»);

Олександр Кравченко («Київська Русь с Україна»);

Олександр Коваленко («Партія Володимира Буряка «ЄДНАННЯ»);

Сергій Суханов («Партія Сергія Суханова»);

Валерія Солод («Україна – Вперед!»);

Олександр Клименко («Українська Народна Партія»);

Андрій Древицький («Партія Народний порядок»);

Ірина Юрченко («Соціальна справедливість»);

Олександр Янчук («НОВА ПОЛІТИКА»)».

Також НАЗК у зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей запросило:

Михайла Гультая, суддю Конституційного Суду України у відставці;

Тетяну Єгорову-Луценко, першу заступницю голови Харківської обласної державної адміністрації;

Джемму Куценко, начальницю юридичного відділу Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області;

Любомира Багрія, начальника управління стратегічного планування та моніторингу соціально-економічного розвитку департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації.

У НАЗК додали, що стосовно можливих порушень порядку подання фінансової звітності викликали розпорядників виборчих фондів:

Володимира Гурмана (виборчий фонд кандидата у депутати Хмельницької обласної ради Гурмана Володимира Васильовича);

Наталію Крупицю (виборчий фонд кандидата на посаду сільського голови Крупиці Наталії Григорівни);

Олександра Сердюка (виборчий фонд кандидата на посаду Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області);

Юлію Савченко (виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Савченко Юлії Андріївни);

Геннадія Дашка (виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Дашка Геннадія Геннадійовича).

15 грудня Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції». Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.