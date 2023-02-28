Журналісти NBC з Росії поїхали до окупованого Криму. МЗС України відреагувало

Після відвідин журналістами NBC окупованого Криму у Міністерстві закордонних справ України нагадали, що в'їзд на територію півострова з території Росії є порушенням.



«Відвідання тимчасово окупованого Криму з території Російської Федерації є порушенням законодавства України. Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона в'їзду в Україну. Компетентні органи України нині встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC території Криму», – написав речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці.

Він додав, що за підсумками перевірки буде ухвалене рішення щодо подальших кроків.



Американський телеканал NBC 28 лютого опублікував репортаж із анексованого Росією Криму, де вказується, що журналісти потрапили на півострів потягом через Кримський міст.