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30 січня 2020, Київ 15:48
Новини | Економіка

НБУ прогнозує прискорення економічного зростання до 4%

Будівля Національного банку України

Національний банк України прогнозує, що в 2020 році економічне зростання прискориться до 3,5%, а в наступні роки становитиме близько 4%. Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

«Прискоренню темпів економічного зростання сприятиме пом’якшення монетарної політики. Високий рівень приватного споживання та інвестицій залишатиметься основним рушієм економічного зростання. Водночас внесок чистого експорту у ВВП і далі буде від’ємним через значні потреби реального сектору економіки в інвестиційному імпорті. Досить високі темпи зростання реальних доходів населення також зумовлять подальше скорочення розриву в заробітних платах порівняно із сусідніми країнами. Це й надалі буде збільшувати зацікавленість українців у працевлаштуванні в Україні, а не за кордоном», – прогнозує НБУ.

Регулятор знизив облікову ставку на 2,5% – до 11% з 31 січня 2020 року. За даними НБУ, в 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4,1% (з 9,8% у 2018 році) – найнижчого рівня за останні шість років.

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