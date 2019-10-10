У вересні споживча інфляція сповільнилися до 7,5% – НБУ

У вересні споживча інфляція сповільнилася до 7,5%, повідомив Національний банк України.

Регулятор зазначив, що фактичний показник інфляції був нижчим за офіційний прогноз (7,7%), опублікований в «Інфляційному звіті» (липень 2019 року).

«У вересні були нижчі, ніж очікувалося, темпи зростання базової інфляції, адміністративно-регульованих цін та цін на паливо, передусім завдяки подальшому зміцненню гривні. Це переважило вплив від все ще вищих, ніж прогнозувалося, темпів зростання цін на сирі продукти харчування», – заявив Нацбанк.

На думку НБУ, фактичні показники цінової динаміки свідчать, що інфляційний тиск послаблюється, зокрема, через жорстку монетарну політику регулятора, що проявилося передусім через канал обмінного курсу гривні.

За підсумками 2018 року споживча інфляція сповільнилася до 9,8% (з 13,7% у 2017 році).

У травні Національний банк України прогнозував, що інфляція досягне цілі у 5% (плюс-мінус один відсотковий пункт) у 2020 році.