НБУ прогнозує отримання 2 мільярдів доларів від МВФ до 1 липня

Національний банк України очікує на отримання від МВФ першого траншу фінансування на суму близько 2 мільярдів доларів США в другому кварталі, тобто не пізніше 1 липня 2020 року. Регулятор вважає, що це дасть змогу «покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного бюджету».

«Україна зможе впевнено пройти період пікового боргового навантаження, а також профінансувати заходи з підтримки бізнесу та населення в умовах, коли сповільнюється ділова активність, знижується зайнятість і податкові надходження до бюджету, а іноземні інвестори залишають ринки, що розвиваються», – вважають у НБУ.

Співпраця з МВФ є «головною передумовою збереження макрофінансової стабільності в Україні під час світової кризи», ідеться в повідомленні Нацбанку.

Раніше про отримання 1,75 мільярда доларів від МВФ ще в травні сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Для відновлення співпраці з МВФ Верховна Рада має остаточно проголосувати за закон про банки, а президент України Володимир Зеленський – підписати цей документ.

Україна вже кілька місяців веде переговори з МВФ про трирічний кредит у розмірі 5,5 мільярда доларів. Нацбанк прогнозував отримання двох мільярдів доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у – 2020-му й 2021-му роках. Поки таких кредитів Києву не надали.