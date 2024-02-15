НБУ посилив гривню проти долара на 22,5 копійки

НБУ встановив на 16 лютого офіційний курс на рівні 37 гривень 94,84 копійки за долар. Це на 22,5 копійки менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 38 гривень 17,34 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 16:30 становили 37 гривень 85–87 копійок за долар, це на 16–23 копійки менше від рівня закриття торгів 14 лютого.

«Пропозиція більша, ніж попит, і котирування просідають», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 16:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.