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Новини | Економіка

НБУ посилив гривню проти долара на 22,5 копійки

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року
3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року

НБУ встановив на 16 лютого офіційний курс на рівні 37 гривень 94,84 копійки за долар. Це на 22,5 копійки менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 38 гривень 17,34 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 16:30 становили 37 гривень 85–87 копійок за долар, це на 16–23 копійки менше від рівня закриття торгів 14 лютого.

«Пропозиція більша, ніж попит, і котирування просідають», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 16:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.

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