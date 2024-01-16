НБУ контролює послаблення гривні проти долара

Національний банк України продовжує залишатися головним гравцем на українському міжбанківському валютному ринку, своїми продажами валюти регулятор контролює курс гривні щодо долара США.

НБУ встановив на 17 січня офіційний курс на рівні 37 гривень 92,47 копійки за долар. Це на 6 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 37 гривень 86,41 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 16:05 становили 37 гривень 92–95 копійок за долар, це незначно відрізняється від рівня закриття торгів 15 січня (37 гривень 89–95 копійок).

«Торги по долару на ТОДі (зарахування валюти впродовж поточного дня – ред.) на сьогодні завершено. Завдяки активним розпродажам Нацбанку котирування мають тенденцію до невеликого зниження», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 15:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.