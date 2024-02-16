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Новини | Економіка

Долар знову подолав позначку 38 гривень на міжбанку

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року
3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року

НБУ встановив на 19 лютого офіційний курс на рівні 37 гривень 97,19 копійки за долар. Це на 2 копійки більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 38 гривень 94,84 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 16:00 становили 38 гривень 7–9 копійок за долар, це на 22 копійки більше від рівня закриття торгів 15 лютого.

«Торги по долару після обіду почали знижувати свої оберти при збереженні тенденції до невеликого зростання котирувань. Частина угод продовжує проходити понад рівень в 38 гривень за долар», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 14:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.

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