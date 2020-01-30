Відтермінування співпраці з МВФ є ключовим ризиком для економіки – НБУ

Національний банк вважає ключовим ризиком для реалізації позитивних макроекономічних відтермінування укладення нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Національний банк очікує укладення нової програми співпраці з фондом у найближчі місяці після схвалення Верховною Радою України необхідних законопроєктів. Завдяки новій програмі з МВФ, офіційним залученням та збереженню інтересу нерезидентів до ОВДП збережеться щорічне зростання міжнародних резервів України, попри період пікових виплат за зовнішнім державним боргом. У 2020 році вони перевищать 29 мільярдів доларів США і продовжать збільшуватися у 2021–2022 роках», – стверджують фахівці НБУ.

У регуляторі не вказали прямо, але дали зрозуміти, що вважають потенційно небезпечними рішення судів у справах щодо «Приатбанку».

«Зберігаються ризики для макрофінансової стабільності насамперед внаслідок рішень українських судів щодо відповідальності та зобов’язань ексвласників неплатоспроможних банків перед державою», – ідеться в повідомленні.

Серед інших ризиків у НБУ вказали на скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі погодні умови, ескалацію військового конфлікту на сході країни та нові торговельні обмеження з боку Росії.

Національний банк України з 31 січня встановив облікову ставку на рівні 11% (це одразу на 2,5% нижче за ту ставку, яка діяла з 13 грудня 2019 року). Регулятор прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року «завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні».