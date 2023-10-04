НБУ послабив гривню ще на копійку щодо долара США – довідкове значення

Національний банк України опівдні 4 жовтня встановив довідкове значення курсу на рівні 36 гривень 60,34 копійки за долар. Це приблизно на копійку відрізняється від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 59,01 копійки за долар.

Напередодні, 3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 13:35 становлять 36 гривень 58–62 копійки за долар, це на три копійки менше від рівня закриття торгів 3 жовтня.

Після відмови від фіксованого курсу валюти стрімкого знецінення гривні не відбулося, написав голова Національного банку України Андрій Пишний у фейсбуці за підсумками першого дня, коли регулятор уможливив вільніше курсоутворення.

«Гривня не здійснила «політ у космос»… А якщо врахувати, що раніше курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 гривні за долар (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася», – написав Пишний.