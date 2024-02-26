НБУ мінімально посилив гривню проти долара, на міжбанку поновилося послаблення

НБУ встановив на 27 лютого офіційний курс на рівні 38 гривень 33,61 копійки за долар. Це на 2 копійки менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 38 гривень 35,27 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, в першій половині дня котирування залишалися стабільними, але станом на 15:40 торги відбувалися на рівні 38 гривень 38–40 копійок за долар, це на 13–10 копійок більше від рівня закриття торгів 23 лютого.

«На торгах по долару після обіду попит перевищує пропозицію, і котирування продовжують зростати», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 14:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.