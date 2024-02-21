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Гривня третій день поспіль оновлює історичний мінімум щодо долара

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року
3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року

НБУ встановив на 22 лютого офіційний курс на рівні 38 гривень 62,37 копійки за долар. Це на 15 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 38 гривень 47,56 копійки за долар. Такий курс оновлює історичний мінімум української валюти проти долара – вже втретє цього тижня.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, торги фінішували на рівні 38 гривень 62–64 копійки за долар, це на 3,5–3 копійки більше від рівня закриття торгів 20 лютого.

«Нацбанк активно заливав ринок доларом, що на 15-ту годину не тільки зупинило зростання котирувань, а й дещо розвернуло міжбанк у бік зниження курсу долара», – вказували фахівці сайту «Мінфін».

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.

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