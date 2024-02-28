НБУ значно посилив гривню проти долара

НБУ встановив на 29 лютого офіційний курс на рівні 38 гривень 20,77 копійки за долар. Це майже на 22 копійки менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 38 гривень 42,49 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, посилення національної валюти триває другий день, станом на 16:10 торги відбувалися на рівні 38 гривень 17–19,5 копійок за долар, це на 6–6,5 копійки менше від рівня закриття торгів 27 лютого.

«На торгах по долару перед обідом спостерігається зростання пропозиції валюти, що дещо придавлює котирування», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 13:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.