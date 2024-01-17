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НБУ незначно посилив гривню проти долара

НБУ встановив на 18 січня офіційний курс на рівні 37 гривень 89,77 копійки за долар
НБУ встановив на 18 січня офіційний курс на рівні 37 гривень 89,77 копійки за долар

Національний банк України продовжує залишатися головним гравцем на українському міжбанківському валютному ринку, своїми продажами валюти регулятор контролює курс гривні щодо долара США.

НБУ встановив на 18 січня офіційний курс на рівні 37 гривень 89,77 копійки за долар. Це на 3 копійки менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 37 гривень 92,47 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 16:05 становили 37 гривень 85–90,5 копійки за долар, це менше від рівня закриття торгів 16 січня (37 гривень 91–95 копійок).

«Торги по долару після обіду знизили оберти. Жодного натяку на ажіотаж на ринку зараз немає», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 15:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.

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