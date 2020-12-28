НБУ не погодив продаж громадянину Білорусі українського «БТА Банку» через санкції

Національний банк України відмовився погоджувати громадянину Білорусі Мікалаю Варабью купівлю 100% української філії «БТА Банк». Про це регулятор повідомив 28 грудня за результатами розгляду Комітету з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ.

«Вищезазначене рішення прийняте в зв’язку з тим, що ділова репутація заявника не є бездоганною. Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції). Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування», – повідомляє центробанк.

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Іншою причиною в НБУ назвали те, що заявник не подав достатніх документів та інформації, які б підтверджували відповідність його фінансового стану та джерел коштів вимогам українського законодавства.

За інформацією білоруської служби Радіо Свобода, Микола Воробей – білоруський бізнесмен, власник компаній «Інтерсервіс», «Нафтобітумний завод», реалізує проєкти в галузі оптової торгівлі нафтопродуктами, його пов’язують з Олександром Лукашенком.

Раніше Антимонопольний комітет України дозволив громадянину Білорусі отримати контроль над більшою часткою українського «БТА Банку».

Український «БТА Банк» заснований 1992 року. Він належить казахстанському банку «БТА», власником якого є казахстанський підприємець та інвестор Кенес Ракішев.