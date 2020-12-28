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28 грудня 2020, Київ 14:17
Новини | Економіка

НБУ не погодив продаж громадянину Білорусі українського «БТА Банку» через санкції

Нацбанк пояснює відмову тим, що покупець Микола Воробей входить до переліку підсанкційних громадян Білорусі

Національний банк України відмовився погоджувати громадянину Білорусі Мікалаю Варабью купівлю 100% української філії «БТА Банк». Про це регулятор повідомив 28 грудня за результатами розгляду Комітету з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ.

«Вищезазначене рішення прийняте в зв’язку з тим, що ділова репутація заявника не є бездоганною. Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції). Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування», – повідомляє центробанк.

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Іншою причиною в НБУ назвали те, що заявник не подав достатніх документів та інформації, які б підтверджували відповідність його фінансового стану та джерел коштів вимогам українського законодавства.

За інформацією білоруської служби Радіо Свобода, Микола Воробей – білоруський бізнесмен, власник компаній «Інтерсервіс», «Нафтобітумний завод», реалізує проєкти в галузі оптової торгівлі нафтопродуктами, його пов’язують з Олександром Лукашенком.

Раніше Антимонопольний комітет України дозволив громадянину Білорусі отримати контроль над більшою часткою українського «БТА Банку».

Український «БТА Банк» заснований 1992 року. Він належить казахстанському банку «БТА», власником якого є казахстанський підприємець та інвестор Кенес Ракішев.

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