НБУ призупиняє заборону витрачати на власні потреби кошти з рахунків ФОПів

Національний банк України відмовився від обмеження на використання фізичними особами-підприємцями коштів з рахунків. Про це пресслужба регулятора повідомила увечері 16 січня. Рішення Нацбанку від 15 січня набирає чинності 17 січня.

Йдеться про норму щодо порядку використання поточних рахунків ФОПів, яку містила постанова правління НБУ №162 від 27 грудня 2019 року.

«Вимога Національного банку здійснювати за поточними рахунками ФОПів лише ті розрахунково-касові операції, що не пов’язані із власними потребами, та право перераховувати кошти на власний рахунок після сплати усіх податків та зборів, викликала нерозуміння у бізнес-спільноти під час її застосування», – пояснюють у центробанку.

За твердженням НБУ, від заборони вирішили відмовитися з огляду на думку банків та їхніх клієнтів, щоб «усунути маніпуляції і можливі перешкоди для діяльності підприємців». Голова Нацбанку Яків Смолій зазначив, що подібне обмеження вимагає співпраці з Державною податковою службою.

«Я надіюся, що ми з податковою найближчим часом з’ясуємо, як правильно донести цей меседж до ринку, щоб не було подібних спекуляцій», – заявив він на брифінгу 16 січня.

При цьому, згідно з заявою НБУ, регулятор не відмовляється від своєї позиції: «з 2003 року діє норма, що поточні рахунки фізичних осіб не можуть використовуватися для проведення операцій, пов’язаних з підприємницькою діяльністю».

«Оскільки банківська система має бути захищена від ризиків здійснення фінансових операцій з ознаками фіктивності, Національний банк обговорить з Державною податковою службою механізми, спрямовані на мінімізацію таких ризиків», – обіцяють в центробанку.

27 грудня 2019 року Національний банк ухвалив зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів. Зміни передбачали, що власники поточних особистих банківських рахунків можуть використовувати кошти з них лише для оплати власних потреб, а не на видатки, пов’язані з підприємницькою діяльністю. Натомість кошти з рахунків ФОПів не можуть використовуватися для оплати особистих витрат – для цього їх можна перевести на власний поточний рахунок тільки після сплати податків.