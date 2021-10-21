НБУ оголосить рішення щодо облікової ставки. Міжбанк реагує посиленням гривні

Національний банк України 21 жовтня оголосить рішення про зміну облікової ставки. Частина експертів вважають, що цей показник залишиться незмінним, інші прогнозують, що ставка вкотре цього року зросте.

«Мінфін» залишає в силі свій прогноз в частині її підвищення до 9,0−9,5% річних з чинних 8,5% річних. Рішення НБУ істотно вплине на поведінку первинного і вторинного ринків ОВДП. І низькі обсяги розміщення облігацій (19 жовтня було продано паперів всього на 2,148 млрд гривень в еквіваленті) говорять про те, що інвестори ставлять на підвищення облікової ставки і тому не поспішали вчора купувати папери зі «старою» прибутковістю», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

В очікуванні оголошення рішення регулятора на українському міжбанківському валютному ринку триває посилення гривні. Станом на 11:25 котирування становлять 26 гривень 18–20 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 1 копійку менше за рівень закриття торгів 20 жовтня, коли гривня також посилювалася.

Гривня продовжує бити багатомісячні рекорди, нинішні котирування є найвищими за останні 19 місяців.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.