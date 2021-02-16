Нефьодов: «Голос» повідомить, коли будуть новини щодо інциденту з побиттям депутатом Богатовим стендапера Капиці

Максим Нефьодов, член депутатської фракції «Голос» у Київраді, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, не зазначив, коли політична сила збереться для обговорення інциденту з побиттям їхнім однопартійцем Костянтином Богатовим сценариста «Телебачення Торонто» Владислава Капиці.

Проте запевнив, що «Голос» інформуватиме про всі новини в цій справі. «Якщо у нас буде якась інформація з цього приводу – точно вона буде оприлюднена у нас на фейсбуці, на сайті», – сказав Нефьодов.

Сценарист Владислав Капиця заявив, що депутат Богатов з’явився 14 грудня на перший виступ його стендап-туру в залі київського кінотеатру «Братислава». Під час виступу його колеги Дмитра Поліщука Костянтин Богатов почав вимагати зупинити захід через нецензурну лексику і увімкнути світло. Капиця заявив, що мав діалог із Богатовим і знімав його на телефон.

«Після цього він б’є мене по обличчю, попутно зачіпаючи телефон, яким я знімав його. Телефон вилітає, відео вимикається, але частина зберігається. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую. Це буквально сталось за секунд 20», – додав гуморист.

За словами Капиці, після сварки Богатова змусили залишити зал.

На відео присутня нецензурна лексика

Сам Богатов у коментарі під дописом Капиці заявив, що вибачився в смс-повідомленні і запропонував також вибачитися особисто.

«Моя реакція на стендап вашого друга була неадекватною, я не був знайомий з цим жанром і так відреагував на нецензурну лексику. Визнаю, що відреагував неадекватно, вибачаюся. Єдине, що ви могли б додати в ваш пост те, з чого все почалося – з образливих зауважень на адресу «АртБратислави». Мені здається, у артистів усіх жанрів не прийнято лаяти сцену, на якій вони виступають», – наголосив Богатов.

Партія «Голос» уже назвала неприпустимою поведінку свого депутата і вважає інцидент «ганебним».

«Ми засуджуємо висловлювання і дії депутата Богатова. Щиро приносимо вибачення особисто стендаперу Владу Капиці. І тим, хто став свідком неприпустимих висловлювань та дій під час концерту. Подібна поведінка Костянтина Богатова несумісна з цінностями партії «Голос», – заявили в політичній силі.

Там запевнили, що на найближчих зборах фракції «Голосу» у Київраді та зборах Київської міської територіальної організації партії поведінка Богатова отримає належну оцінку.

До Головного управління Національної поліції у місті Києві не зверталися щодо інциденту, провадження немає.