ДСНС попереджає західні регіони про можливі підтоплення

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій озвучили попередження про небезпечні гідрологічні явища у західних регіонах України.

За даними ДСНС з посиланням на синоптиків, 20-21 липня на рiчках Карпат очiкується підвищення рівнів води, зокрема в межах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатськоої та Чернівецької областей. Крім того, в межах Тернопiльської, Хмельницької та Вiнницької областей – на 0,5-1,5м можливе мiсцями затоплення заплав та сільгоспугiдь.

«У мiсцях випадiння сильних опадів можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок, в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв та зсувів ґрунту», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, в Україні, крім південно-східної частини, сьогодні короткочасні дощі, грози, вдень в більшості західних областей значні дощі, в центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних областях 21-26°; у південних, східних та Дніпропетровській областях 31-36°; на решті території 24-29°.