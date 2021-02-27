У Росії вшановують пам’ять убитого 6 років тому Бориса Нємцова

У Росії відбуваються меморіальні заходи в день річниці вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова. Колишній віце-прем’єр уряду був застрелений на мосту навпроти Кремля 27 лютого 2015 року. У багатьох регіонах Росії влада відмовила учасникам у проведенні великих зібрань, посилаючись на протиепідемічні заходи.

У Москві на покладання квітів на Великому Москворецькому мосту прибули посли США Джон Салліван, Великої Британії Дебора Броннерт та Латвії Маріс Рієкстіньш, тимчасовий повірений Польщі Яцек Щлядевський, інші дипломати з Євросоюзу.

Організатори акції неофіційно домовилися з мерією Москви, що на місці вбивства влада дозволить упродовж чотирьох годин покладати квіти без політичних гасел і виступів, з дотриманням соціальної дистанції.

Акції пам’яті політика відбулися також в Омську, Тюмені, Новосибірську та Іркутську. У Барнаулі єдиний у Сибіру узгоджений мітинг запланований на 28 лютого.

Акції заплановані в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Влада заборонила проведення будь-яких заходів у Сочі, Пскові, Челябінську та Краснодарі.

У липні 2017 року Московський окружний військовий суд визнав винними у виконанні злочину п’ятьох людей, засудивши їх до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років.

Організатори та замовники вбивства досі не знайдені. Родина та колеги Нємцова вважають, що до організації злочину і приховування винних може бути причетне оточення президента Росії Володимира Путіна. У червні 2018 року правоохоронні органи знову повернулися до розслідування справи та допитали засуджених у колонії, слідчі тоді заявили, що у справі є певні зрушення, але розкривати деталей не стали.