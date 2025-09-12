Після протестів у Непалі тимчасовий уряд очолить колишня голова Верховного суду

Президент Непалу Рам Чандра Паудел 12 вересня погодився призначити тимчасовим головою уряду юристку Сушилу Каркі, яка раніше очолювала Верховний суд країни.

Паудел, за повідомленнями, поступився громадському тиску. Раніше протестувальники обрали Каркі своїм головним кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Вона вважається активним борцем із корупцією.

73-річна Карки очолюватиме уряд Непалу до наступних виборів, які, як очікується, відбудуться в термін від пів року до року.

Юристка Сушила Каркі – перша і досі єдина жінка, яка обіймала посаду голови Верховного суду країни. Тепер вона стане першою жінкою на посаді прем’єр-міністра Непалу.

Президент країни також погодився розпустити палату представників (нижня палата парламенту Непалу) та оголосити надзвичайний стан.

Протести проти корупції та рішення влади заблокувати більшість популярних соцмереж відбулися в Непалі 8 та 9 вересня. Організатори демонстрацій називали їх «протестом покоління Z» – через вік більшості учасників акцій.

Мітинги переросли в заворушення та сутички з поліцією. Загинула 51 людина, понад 1300 зазнали різних травм. У результаті уряд скасував блокування соцмереж, а прем’єр-міністр Кей-Пі Шарма Олі пішов у відставку.



