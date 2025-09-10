Військові підтримують порядок у Непалі після протестів

У Непалі, де масові протести призвели до відставки глави уряду, порядок у столиці країни Катманду підтримують введені туди армійські частини. У середу, 10 вересня, відновив роботу міжнародний аеропорт Катманду.

Військові закликали учасників акцій протесту до порядку та участі в переговорах про майбутнє країни. Про готовність організувати такі переговори раніше заявив президент.

10 вересня із Катманду не надходять повідомлення про нові акти насильства. В останні дні внаслідок сутичок демонстрантів із силами безпеки загинули щонайменше 25 людей, понад 600 зазнали поранень.

9 вересня демонстранти прорвалися в урядові будівлі, багато з них були підпалені, як і будинки урядовців. Деякі з них були побиті. Де-факто уряд Непалу припинив роботу – про відставку оголосив прем’єр та кілька міністрів.

Учасники демонстрацій, які називають протестами «Покоління Z» через участь у них великої кількості молодих людей, не оголошували про перехоплення влади у країні.

ЗМІ пишуть про те, що репрезентувати протестувальників на майбутніх переговорах міг би популярний у них мер Катманду, колишній репер Балендра Шах.

Предметом переговорів могли стати дострокові вибори, оскільки провідні політичні сили, представлені в нинішньому парламенті, не є популярними серед учасників протестів.

Заборону на популярні месенджери було запроваджено минулого тижня, але під тиском протестувальників рішення скасували. Учасники протестів заявляють, що обурені не лише забороною соцмереж, а й корупцією у країні.