У Непалі на тлі протестів подав у відставку прем’єр-міністр, блокування соцмереж скасували

Уряд Непалу скасував блокування соціальних мереж менш ніж через добу після того, як унаслідок масових протестів загинули 19 людей і понад 100 зазнали поранень, повідомило агентство Reuters.

«Ми скасували блокування соціальних мереж. Тепер вони працюють», – сказав міністр зв’язку та інформаційних технологій Прітхві Суббу Гурунга.

The Kathmandu Post пише, що, попри комендантську годину та скасування блокування соцмереж, 9 вересня люди знову вийшли на вулиці. Прем’єр-міністр країни Кхадга Прасада Шарма Олі на тлі протестів подав у відставку.

Протестувальники підпалили будівлю парламенту, а також розгромили резиденцію прем’єра та будинки інших високопосадовців. Раніше кілька вертольотів евакуювали з міністерського кварталу чиновників, які там перебували. За даними India Today, міжнародний аеропорт Катманду закрито, всі рейси скасовані. Протестувальники раніше в соціальних мережах закликали зірвати його роботу за допомогою дронів, феєрверків та лазерних променів.

Масові протести розпочалися після блокування соціальних мереж. Влада Непалу вимагала, щоб місцеві та закордонні онлайн-платформи офіційно зареєструвалися в профільному міністерстві у встановлений термін, однак у результаті жодний сервіс не подав заявку на реєстрацію, і влада заблокувала доступ до них.

Демонстранти тримали в руках плакати з гаслами «Досить!» і «Покінчимо з корупцією!», пише Бі-Бі-Сі. Одна з протестувальниць Сабана Будатокі розповіла журналістам, що заборона соцмереж стала останньою краплею, але не єдиною причиною протестів. «Я думаю, що в центрі уваги не заборона соціальних мереж як такої, а загальна корупція. Ми хочемо повернути собі нашу країну – ми прийшли зупинити корупцію», – сказала вона.

У Катманду учасники протестів намагалися прорватися до будівлі парламенту. За словами місцевого чиновника, деякі демонстранти, переважно молоді люди, прорвалися через барикади, підпалили машину швидкої допомоги та кидали різні предмети у співробітників поліції, які охороняли законодавчий орган. Поліція у відповідь використовувала водомети, кийки та гумові кулі.

У кількох містах країни влада запровадила комендантську годину, забороняючи будь-які збори, мітинги, протести, зустрічі або страйки.



